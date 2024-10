In corso i lavori al palazzo comunale di Formia

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – L’ultimo intervento fatto aldi, sito in Piazzetta delle Erbe, risale alla sua ricostruzione nel dopoguerra. Da allora non risultano essere stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, in particolare agli infissi interni ed esterni, che versano in uno stato di degrado avanzato e di deterioramento, tanto che si sono registrati anche episodi di caduta di alcuni elementi. Ora l’amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha deciso di porvi rimedio, per garantire un adeguato standard di sicurezza sia ai dipendenti che lavorano negli uffici all’interno dell’edificio e sia ai cittadini che si recano presso la sede. E’ stato così redatto ed approvato un progetto che consentirà un miglioramento dell’efficientamento energetico della struttura e questa mattina sono iniziati i