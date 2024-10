Liberoquotidiano.it - Gr Farma, l'azienda diretta da Andrea Ravera che guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 14 ottobre 2024. La spesaceutica europea si attesta, ogni anno, attorno ai 200 miliardi di euro, mentre quella italiana va oltre i 16, di cui 13,9 miliardi daci con obbligo di prescrizione medica e i residui 2,4 miliardi da quelli senza obbligo. La dimensione del mercato italiano ne fa il quinto in Europa, alle spalle di Germania, Francia, Regno Unito e Spagna e davanti all'Austria. Un mercato dunque di grande rilevanza in cui i distributori rappresentano, nella filiera, un tassello fondamentale.segue le orme del padre Luigi, che dal 1996 quando già in precedenza manager di punta di importanti aziende del settore, decide di dar vita a GR: un computer, un telefono e una stampante, ma anche il coraggio di rischiare e di sognare in grande.