Iltempo.it - "Favorito Meloni e Salvini? La farina si fa...": Del Debbio risponde per le rime

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Paolo Delè oggi uno dei volti più apprezzati della tv. Conduttore di Dritto e rovescio e di 4 di sera, il giornalista è per gli italiani uno dei pochi capaci di raccontare i fatti del giorno con chiarezza. Intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, il professionista è stato invitato a parlare anche delle accuse che nel tempo gli sono state mosse per aver dato spazio nel corso delle puntate agli attuali esponenti di centrodestra. "Mia mamma diceva: lasi fa col grano che c'è. Io ho fatto talk-show politici. Si poteva non dare spazio ain quella fase di crescita? Si poteva non dare spazio alla, che peraltro se lo è fatto da sola? Mi hanno accusato pure di favorire il grillismo; ma come potevo non intervistare Di Maio e Di Battista? I movimenti politici vanno colti, come avrebbe detto Alberoni, allo stato nascente.