Da Mpox al virus Marburg, già 17 epidemie pericolose nel 2024: cresce rischio nuova pandemia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Global Preparedness Monitoring Board: "Investire ora, la prossima emergenza non aspetterà di trovarci pronti" "Una pletora di rischi aumenta la probabilità di nuove pandemie". Il Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), iniziativa sostenuta dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Banca Mondiale, non usa mezzi termini per richiamare tutte le nazioni ad agire ora per farsi trovare

