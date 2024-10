Chi erano i 3 giovanissimi morti dopo la trasferta del Foggia: “Appassionati di calcio” (Di lunedì 14 ottobre 2024) È di tre morti e di sette feriti – di cui due ricoverati in rianimazione in gravi condizioni, all’ospedale San Carlo – il bilancio del tragico incidente stradale che ha coinvolto ieri alcuni tifosi del Foggia, che avevano appena preso la via del ritorno dalla trasferta di Potenza. Le vittime, che viaggiavano tutte sullo stesso minivan, sono Gaetano Gentile (21 anni), Michele Biccari (17 anni) e Samuele Del Grande (13 anni). ? L’incidente ha coinvolto anche un pullman, e altre sette persone sono rimaste ferite, a causa delle quali sono attualmente ricoverate in condizioni gravi all’ospedale San Carlo di Potenza. Gaetano Gentile, 21 ani, era non solo tifoso ma in passato aveva anche giocato in squadre non professionistiche. Nella scorsa stagione era stato tesserato con la prima squadra della Asd Virtus calcio Foggia. Thesocialpost.it - Chi erano i 3 giovanissimi morti dopo la trasferta del Foggia: “Appassionati di calcio” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È di tree di sette feriti – di cui due ricoverati in rianimazione in gravi condizioni, all’ospedale San Carlo – il bilancio del tragico incidente stradale che ha coinvolto ieri alcuni tifosi del, che avevano appena preso la via del ritorno dalladi Potenza. Le vittime, che viaggiavano tutte sullo stesso minivan, sono Gaetano Gentile (21 anni), Michele Biccari (17 anni) e Samuele Del Grande (13 anni). ? L’incidente ha coinvolto anche un pullman, e altre sette persone sono rimaste ferite, a causa delle quali sono attualmente ricoverate in condizioni gravi all’ospedale San Carlo di Potenza. Gaetano Gentile, 21 ani, era non solo tifoso ma in passato aveva anche giocato in squadre non professionistiche. Nella scorsa stagione era stato tesserato con la prima squadra della Asd Virtus

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Foggia - tre tifosi morti in un incidente a Potenza : squadra in visita ai feriti in ospedale - proclamato il lutto cittadino - Il bilancio dell`incidente stradale che ieri ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del... (Calciomercato.com)

Tifosi foggiani morti a Potenza - il cordoglio degli altri club : "Tragedia che colpisce la grande famiglia del calcio" - "Una notizia che ci lascia sgomenti e che ci rattrista particolarmente, perché riguarda tre giovani del nostro girone e di una comunità vicina. Il calcio si nutre dei suoi tifosi che sostengono la propria squadra del cuore, in casa e in trasferta, macinando talvolta chilometri e chilometri per... (Foggiatoday.it)

L’amore per il calcio - la passione per il Foggia : chi erano i 3 tifosi morti nell’incidente di Potenza - e S. Si chiamavano Gaetano Gentile, M. e avevano 21, 17 e 13 anni i tre tifosi morti nell'incidente avvenuto sulla statale 93, tra Potenza e Melfi, nella notte di domenica 13 ottobre. Grandi appassionati di calcio, i giovani tifavano per il Foggia. B. D. Continua a leggere . G. La sindaca Maria Aida Episcopo proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. (Fanpage.it)