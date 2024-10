CC a ministero Cultura, presi documenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) 14.15 I Carabinieri del nucleo investigativo di Roma sono andati al ministero della Cultura per acquisire documenti relativi alla vicenda che coinvolge l'ex ministro Sangiuliano e l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Gli inquirenti sono stati ricevuti dal ministro Giuli che ha assicurato"massima collaborazione" sugli atti richiesti Dopo l'esposto presentato da Sangiuliano contro Boccia, l'imprenditrice è indagata per lesioni e minaccia o violenza a corpo politico.La sua casa è stata perquista e sequestrato il cellulare. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 14.15 I Carabinieri del nucleo investigativo di Roma sono andati aldellaper acquisirerelativi alla vicenda che coinvolge l'ex ministro Sangiuliano e l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Gli inquirenti sono stati ricevuti dal ministro Giuli che ha assicurato"massima collaborazione" sugli atti richiesti Dopo l'esposto presentato da Sangiuliano contro Boccia, l'imprenditrice è indagata per lesioni e minaccia o violenza a corpo politico.La sua casa è stata perquista e sequestrato il cellulare.

