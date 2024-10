Universalmovies.it - Box Office ITALIA: Il Robot Selvaggio vince il weekend

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il film animato Ilha vinto il Boxnel secondodel mese di ottobre, sono invece calate vistosamente gli incasi di Joker 2. Nelno sono stati raccolti 4,97 milioni di euro, risultato in sostanziale pareggio rispetto a quello fatto registrare nello stessodello scorso anno, quando era Taylor Swift – The Eras Tour al primo posto con quasi 750 mila euro. Secondo Cineguru, are il botteghino nazionale è stato l’esordiente Il; il film animato targato DreamWorks Animation ha incassato 1,35 milioni di euro, con un totale (compreso delle anteprime) di 1,68 milioni.