Bergamo, esplosione di affitti brevi turistici: +20% rispetto allo scorso anno, quasi 650 annunci in più (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli affitti brevi turistici in provincia di Bergamo crescono di oltre il 20% rispetto allo scorso anno, quando la Bergamasca poteva beneficiare del traino della nomina a Capitale della Cultura: è quanto emerge dall'elaborazione fatta da Confcommercio Bergamo dei dati dello studio Federalberghi Confcommercio, commissionato a Incipit Consulting, riguardo il mese di agosto, cruciale per il turismo. Il focus provinciale evidenzia la dinamica degli affitti brevi turistici nel 2024 (agosto), mettendoli a confronto con il 2023, anno della Capitale della Cultura e mette in luce i comuni bergamaschi che concentrano il maggior numero di alloggi. Ad agosto 2024 il numero di annunci pubblicati su Airbnb in Bergamasca ammontava a 3.714, contro i 3.087 dello stesso periodo dell'anno precedente.

