Balotelli, la carica dell'attaccante: «Io questa Serie A la smonto»
L'ex attaccante di Milan e Inter è intervenuto cia social per parlare del suo possibile futuro in Serie A Mario Balotelli vuole tornare a giocare in Serie A. Ormai non è una novità e l'ex centravanti di Inter e Milan è nel mirino di varie squadre tra cui il Genoa, attualmente in pole, e il

Balotelli litiga su Twitch con chi lo considera più scarso di Pohjanpalo : «Io questa Serie A te la smonto» - È una promessa, quando firmerò io questa Serie A te la smonto». Infatti nei giorni scorsi c’è stato un litigio tra Balotelli e lo streamer Enerix durante una diretta su Twitch, nel corso di Vox to box, mentre discuteva con l’interlocutore che lo ha accostato all’attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo. (Ilnapolista.it)

Balotelli sbotta su Twitch : "Io peggio di Pohjanpalo? Questa Serie A la smonto!" - Mario Balotelli non lascia, anzi raddoppia. L`attaccante attualmente svincolato ha partecipato a una diretta su Twitch e si è lasciato andare... (Calciomercato.com)

Balotelli accostato a Pohjanpalo - esplode in diretta su Twitch : “Io questa Serie A te la smonto!” - L'ex attaccante della Nazionale visibilmente infastidito da una riflessione emersa durante un collegamento: "Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?"Continua a leggere . (Fanpage.it)