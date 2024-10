Balotelli al Genoa? Il suo arrivo è legato alla conferma di Gilardino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mario Balotelli vuole il Genoa. Ma l`attrazione non è ricambiata. Almeno per il momento. Malgrado l`attaccante 34enne, svincolatosi lo scorso Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mariovuole il. Ma l`attrazione non è ricambiata. Almeno per il momento. Malgrado l`attaccante 34enne, svincolatosi lo scorso

Balotelli al Genoa accetta uno stipendio di 250mila euro l’anno (Schira) - Super Mario ha già dato il suo benestare per un accordo di 9 mesi. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Fabrizio Romano, questa mattina sarebbe stato lo stesso Alberto Gilardino ha telefonare aMario Balotelli per capire quale potrebbe essere la sua disponibilità in sponda Genoa e convincere il 34enne attaccante a sposare la causa Grifone. (Ilnapolista.it)

Genoa - dietrofront su Balotelli : affare congelato - Mario Balotelli non sarà un giocatore del Genoa. La notizia trapela oggi ed è un dietrofront importante dopo che ieri le parti sembravano vicine ad un accordo. Il giocatore era gradito sia a Gilardino che al gruppo, in molti lo aspettavano a Pegli come arma in più per uscire dalla crisi che sta... (Genovatoday.it)

Non solo Balotelli : il Genoa ci ha provato anche per un ex Napoli - itOltre a quello di Balotelli, c’è stato anche un altro profilo attenzionato dal Grifone: Adam Ounas, infatti, era finito nel mirino del Genoa insieme a Ben Yedder, stando a quanto raccontato da Sportitalia; per entrambi, però, i costi risultavano particolarmente proibiti, e cosi il club ligure ha optato per Pereiro, in attesa di capire se e quando si sbloccherà definitivamente l’operazione ... (Spazionapoli.it)