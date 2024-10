Al Parco XXII Aprile arriva il mercato BioPanaro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre nello spazio Bio Market all’interno del Parco XXII Aprile di Modena prende il via BioPanaro goes to Modena. Ogni terzo mercoledì del mese, dalle ore 16 alle 19, il mercato del Distretto Biologico Valli del Panaro e Appennino Modenese animerà lo spazio del Biomarket realizzato Modenatoday.it - Al Parco XXII Aprile arriva il mercato BioPanaro Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre nello spazio Bio Market all’interno deldi Modena prende il viagoes to Modena. Ogni terzo mercoledì del mese, dalle ore 16 alle 19, ildel Distretto Biologico Valli del Panaro e Appennino Modenese animerà lo spazio del Biomarket realizzato

Al Parco del Cormor tra solidarietà - amici a quattro zampe - musica e mercato a Km0 - Sabato 28 settembre al Parco del Cormor di Udine c'è una giornata di eventi per tutti: dalla camminata solidale per l'AIL alle attività per bambini, dai cuccioli e amici a quattro zampe al mercato dei produttori a km0, fino a una serata rock con cena in stile austriaco. La giornata Sabato... (Udinetoday.it)

Calciomercato.com – Mbappé - il “traditore” torna a Parigi : cosa lo attende al Parco dei Principi|Primapagina - Ecco perché questa prima volta non potrà mai essere banale. com. Non mi aspetto una grande accoglienza, ma auguro al PSG ogni bene”, ha chiosato il nuovo fenomeno del Real Madrid. I 256 gol in oltre 300 partite lo hanno certamente iscritto di diritto nei libri di storia della società, non del tutto nel cuore di un tifo che, a lui come a tanti altri prima di lui, non ha perdonato un ruolo più ... (Justcalcio.com)

Mercato dilettanti. Tamai completa il parco “under“ dell’Urbania. L’Urbino tratta un mediano e prova un portiere - La duttilità è una delle sue caratteristiche, può essere infatti impiegato sia nella linea difensiva che in quella di centrocampo. La Castelfrettese ha ingaggiato il difensore Mattia Fabrizi, classe 1998, ex Argignano. Si è infine conclusa la campagna di rafforzamento della Cagliese in vista della partecipazione alla prossima stagione di Terza categoria. (Sport.quotidiano.net)