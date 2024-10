Rugby femminile, Coppa Conference 2025: avanzano Villorba, Cus Torino e Valsugana (Di domenica 13 ottobre 2024) Arrivano i primi verdetti dalla Coppa Conference di Rugby femminile 2025. Sono andate in scena oggi le partite di ritorno per quanto riguarda il turno preliminare. avanzano al turno successivo CUS Torino ASD, Rugby Colorno e ASD Villorba Rugby. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati odierni e le classifiche aggiornate. Coppa Conference femminile 2025 Giornata 2 Girone 1 CUS Torino ASD vs CUS Milano Rugby ASD: 33-12 Girone 2 Rugby Colorno F.C. ASD vs Valsugana Rugby Padova ASD: 13-10 Girone 3 Benetton Rugby Treviso SRL SSD vs ASD Villorba Rugby: 0-17 CLASSIFICHE Girone 1 Cus Torino 6 Cus Milano 4 Girone 2 Valsugana 5 Colorno 4 Girone 3 Villorba 9 Benetton Treviso 0 Oasport.it - Rugby femminile, Coppa Conference 2025: avanzano Villorba, Cus Torino e Valsugana Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Arrivano i primi verdetti dalladi. Sono andate in scena oggi le partite di ritorno per quanto riguarda il turno preliminare.al turno successivo CUSASD,Colorno e ASD. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati odierni e le classifiche aggiornate.Giornata 2 Girone 1 CUSASD vs CUS MilanoASD: 33-12 Girone 2Colorno F.C. ASD vsPadova ASD: 13-10 Girone 3 BenettonTreviso SRL SSD vs ASD: 0-17 CLASSIFICHE Girone 1 Cus6 Cus Milano 4 Girone 25 Colorno 4 Girone 39 Benetton Treviso 0

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rugby femminile - Italia qualificata ai Mondiali 2025 in Inghilterra! Vittoria contro il Sudafrica - Ci ha pensato Silvia Turani al 14? a riportare in linea di galleggiamento con la meta. Il Sudafrica ha reagito al 48? al 51? con due mete firmate da Aseza Hele e da Ayanda Malinga, ma due calci di punizione concretizzati da Beatrice Rigoni al 63? e al 72? hanno permesso alla compagine nostrana di festeggiare. (Oasport.it)

Rugby Femminile - l’Italia vince con il Sudafrica e stacca il pass per i Mondiali - Mdliki, 32’ st Latsha), Gwala (5’st. Sulla successiva mischia è però la prima linea sudafricana a prendersi la rivincita, senza però riuscire a creare pericoli alla difesa italiana, che come contro il Galles tiene bene nel corso dell’assalto finale delle Springbok Women, che ci provano mandando dentro soprattutto Qawe ma non riescono a sfondare. (Ilfaroonline.it)

Rugby femminile - WXV 2024 : Raineri ufficializza la formazione azzurra per la sfida al Sudafrica - Questa la formazione dell’Italia per la sfida col Sudafrica: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Sillari, Rigoni, Granzotto; Madia, Stefan; Sgorbini, Ranuccini, Veronese; Duca, Fedrighi; Seye, Vecchini, Turani. Prima convocazione in questa edizione del torneo per la terza linea della Capitolina Elena Errichiello. (Sportface.it)