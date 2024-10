Nerdpool.it - Rubies vi aiuterà con il cosplay per Halloween

(Di domenica 13 ottobre 2024) La notte più spettrale dell’anno è alle porte, e in questa atmosfera affascinante e al contempo grottesca, le strade delle città si preparano a riempirsi di creature sinistre, supereroi irriverenti e personaggi iconici del grande schermo. Ogni 31 ottobre, tra gli appassionati di questa festività e non solo, si apre la sfida a chi riesce a ricreare il travestimento più originale e realistico. Quest’anno, leader mondiale dei costumi e dei travestimenti per eventi speciali e occasioni di ogni tipo, lancia una nuova collezione per rendere la notte dimemorabile e ricca di sorprese. A seguito del grande successo ottenuto da Beetlejuice Beetlejuice, il sequel del celebre cult di Tim Burton, è quasi certo che il costume più gettonato e in voga perquest’anno sarà proprio quello dello spiritello più irriverente della storia del cinema.