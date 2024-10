La storia dei romantici giardini di Kerdalo in Bretagna

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Life&People.it Celati nel cuore della, lontani dagli occhi indiscreti dei turisti meno attenti, idinobilitano la città di Trédarzec, nel Dipartimento della Côtes-d’Armor in Francia. Inseriti dal 2007 nell’elenco dei monumenti storici nazionali, visitare idiequivale a partire per un viaggio sensoriale olistico, in grado di lenire i patemi di cuore ed anima alla vista di bellissime terrazze italiane, varietà di piante rarissime, suggestive pagode cinesi e imperdibili grotte decorate. LadeidiLadeidiè legata al sogno del pittore e principe russo Peter Wolkonsky, nato a San Pietroburgo all’inizio del secolo scorso.