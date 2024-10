Gqitalia.it - La Nike Zoom Vomero Roam Black Rose è un vero dono per gli amanti delle sneaker

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il 2024 è stato un anno importante per la5. Ora. grazie allasta per diventare ancora più grande. Il nuovo modello, sembra proprio destinato a colpire tutti i veri appassionati diPinkCome già intuibile, laderiva dalla5. Significa che ha la stessa silhouette da scarpa da papà, l'identico contrafforte geometrico sul tallone e lo swoosh? Sì, anche quello è uguale. Ma le somiglianze finiscono qui, perché mentre il suo predecessore era rivestito in mesh e pelle, laè realizzata su una base di nylon ripstop. Alla struttura si aggiungono pannelli in pelle scamosciata sulla parte anteriore e posteriore, mentre i fianchi sono sostenuti da una nuovissima gabbia in gomma.