La foto storica della Liberazione. Nonno, nipoti e i soldati alleati (Di domenica 13 ottobre 2024) Verso il necessario ricordo della Liberazione di Cesena, il 20 ottobre. Quando una foto storica è un racconto che illustra meglio di tante parole il passaggio del Fronte. Il “clic” che riproponiamo fu scattato sulle nostre colline da un fotoreporter al seguito della VIII Armata Alleata: un bravo fotografo capace di ‘fermare’ in uno scatto una immagine eloquente di quei difficili giorni dell’ottobre 1944. Un Nonno, cappello in testa n segno di dignità, tiene per mano i suoi nipoti: il ragazzino ha scarponi rimediati, senza stringhe, il bimbo un grembiulino ricucito in casa, vecchie scarpine e calzerotti. Il Nonno e i bambini, il passato e il futuro, guardano il passaggio dei soldati indiani che scendono a valle. Borgo dopo borgo furiosi e sanguinosi combattimenti avevano via via contrassegnato la Liberazione delle località circostanti Cesena. Ilrestodelcarlino.it - La foto storica della Liberazione. Nonno, nipoti e i soldati alleati Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Verso il necessario ricordodi Cesena, il 20 ottobre. Quando unaè un racconto che illustra meglio di tante parole il passaggio del Fronte. Il “clic” che riproponiamo fu scattato sulle nostre colline da unreporter al seguitoVIII Armata Alleata: un bravografo capace di ‘fermare’ in uno scatto una immagine eloquente di quei difficili giorni dell’ottobre 1944. Un, cappello in testa n segno di dignità, tiene per mano i suoi: il ragazzino ha scarponi rimediati, senza stringhe, il bimbo un grembiulino ricucito in casa, vecchie scarpine e calzerotti. Ile i bambini, il passato e il futuro, guardano il passaggio deiindiani che scendono a valle. Borgo dopo borgo furiosi e sanguinosi combattimenti avevano via via contrassegnato ladelle località circostanti Cesena.

