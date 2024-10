Fino alle 21 c'è lo sciopero dei treni: corse a rischio (Di domenica 13 ottobre 2024) Si preannuncia una giornata nera per i viaggiatori dei treni nella giornata di oggi, domenica 13 ottobre. Fino alle ore 21, infatti è attivo lo sciopero nazionale del personale Fs, Trenord e Italo con possibili disagi su tutte le linee. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle Parmatoday.it - Fino alle 21 c'è lo sciopero dei treni: corse a rischio Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si preannuncia una giornata nera per i viaggiatori deinella giornata di oggi, domenica 13 ottobre.ore 21, infatti è attivo lonazionale del personale Fs, Trenord e Italo con possibili disagi su tutte le linee. La mobilitazione è stata proclamata dsigle

