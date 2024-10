Fiction sul malaffare dell’urbanistica a Monza, ex sindaco chiede 100mila euro di danni per diffamazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Monza, 13 Ottobre 2024 – L'ex sindaco di centrodestra Dario Allevi e l'ex assessore leghista alla sicurezza Federico Arena chiedono un risarcimento dei danni rispettivamente di 100mila e 70mila euro per la Fiction “Colpo di Grazia”, il film antagonista a puntate del 2021 che attaccava la ex Giunta con una satira grottesca sul presunto malaffare dell'urbanistica. Al processo, fissato per il 30 ottobre al Tribunale di Monza, sono imputati di diffamazione i due tecnici che si sono occupati della diffusione online, mentre sono rimasti ignoti gli autori di "Colpo di Grazia", che si nascondevano sotto lo pseudonimo della fantomatica regista di finzione Skyler Grey. Ilgiorno.it - Fiction sul malaffare dell’urbanistica a Monza, ex sindaco chiede 100mila euro di danni per diffamazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 Ottobre 2024 – L'exdi centrodestra Dario Allevi e l'ex assessore leghista alla sicurezza Federico Arena chiedono un risarcimento deirispettivamente die 70milaper la“Colpo di Grazia”, il film antagonista a puntate del 2021 che attaccava la ex Giunta con una satira grottesca sul presuntodell'urbanistica. Al processo, fissato per il 30 ottobre al Tribunale di, sono imputati dii due tecnici che si sono occupati della diffusione online, mentre sono rimasti ignoti gli autori di "Colpo di Grazia", che si nascondevano sotto lo pseudonimo della fantomatica regista di finzione Skyler Grey.

