Sinner in finale a Shanghai, Machac ko in due set (Di sabato 12 ottobre 2024) Il numero 1 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-5 Shanghai (CINA) - Jannik Sinner in finale al "Rolex Shanghai Masters", Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in semifinale

Sinner in finale Shanghai - ora Alcaraz non puà più raggiungerlo : "Il mio sogno fin da bambino" - In calendario ci sono tre Atp 250 ad Almaty, Anversa e Stoccolma dal 14 al 20 ottobre e due Atp 250 di Belgrado e Metz dal 3 al 9 novembre. Un conto è salire a numero 1, un altro è finire e chiudere l'anno primo nel ranking», ha detto il tennista azzurro a fine match. Bisogna stare molto attenti con un giocatore così. (Iltempo.it)

Sinner piega Machac : vola in finale a Shanghai - chiuderà l'anno da numero 1 Atp - Jannik Sinner è in finale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 oggi, sabato 12 ottobre, ha battuto in semifinale il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5. Ora attende chi avrà la meglio nell'altra semifinale tra Djokovic e Fritz per giocarsi il titolo. Sinner, che ha messo a... (Today.it)

Sinner doma un impetuoso Machac - approda in finale a Shanghai e sarà n.1 a fine anno! - Nella stretta decisiva, il dritto tradisce il ceco e con un meraviglioso ultimo quindici il giocatore italiano conquista l’accesso alla Finale sul 7-5. Impressionante anche il dato del nostro portacolori nel rapporto vincenti/gratuiti pari a 27/9, rispetto al 25/33 del suo avversario. La palla va velocissima e lo spettacolo è assai gradevole. (Oasport.it)

A che ora Sinner nella finale dell’ATP di Shanghai 2024 : programma - avversario - tv - streaming - 30 sul cemento della località cinese, dove il tennista italiano andrà a caccia del trionfo trionfo in un torneo di questa categoria nel corso di questa annata agonistica. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; in diretta live testuale su OA Sport. (Oasport.it)