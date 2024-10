Roma, dopo 8 anni rimossa cabina elettrica in corso Vittorio Emanuele II (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stata rimossa la centralina elettrica posta all’incrocio tra via Monterone e corso Vittorio Emanuele all’altezza del civico 73, che sarebbe dovuta essere provvisoria e che occupava una vasta porzione di marciapiede in pieno centro storico. Posizionata in strada nel 2016 a seguito di un incendio, infatti, quella sul marciapiede avrebbe dovuto essere L'articolo Roma, dopo 8 anni rimossa cabina elettrica in corso Vittorio Emanuele II proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – È statala centralinaposta all’incrocio tra via Monterone eall’altezza del civico 73, che sarebbe dovuta essere provvisoria e che occupava una vasta porzione di marciapiede in pieno centro storico. Posizionata in strada nel 2016 a seguito di un incendio, infatti, quella sul marciapiede avrebbe dovuto essere L'articoloinII proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, dopo 8 anni rimossa cabina elettrica in corso Vittorio Emanuele II - onaccorsi e Marin,: "Continua impegno per rendere sempre più bella e vivibile la città"

