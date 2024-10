Morte Sammy Basso, Meloni rilancia sui social la lettera del biologo affetto da progeria (Di sabato 12 ottobre 2024) “Questa lettera di Sammy Basso è un incredibile messaggio di forza e speranza. Con parole semplici e toccanti, Sammy ci ricorda il valore della vita e dell’amore, lasciando un’eredità di coraggio e di fede. Un insegnamento profondo per ciascuno di noi. Ci tengo a pubblicarla perché mi ha toccata profondamente e perché credo che dovrebbero leggerla tutti”. È il messaggio pubblicato sui social dalla premier Giorgia Meloni, rilanciando il testo scritto nel 2017 dal biologo affetto da progeria, letto ieri durante l’omelia del suo funerale. L'articolo Morte Sammy Basso, Meloni rilancia sui social la lettera del biologo affetto da progeria proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Questadiè un incredibile messaggio di forza e speranza. Con parole semplici e toccanti,ci ricorda il valore della vita e dell’amore, lasciando un’eredità di coraggio e di fede. Un insegnamento profondo per ciascuno di noi. Ci tengo a pubblicarla perché mi ha toccata profondamente e perché credo che dovrebbero leggerla tutti”. È il messaggio pubblicato suidalla premier Giorgiando il testo scritto nel 2017 dalda, letto ieri durante l’omelia del suo funerale. L'articolosuiladeldaproviene da Ildenaro.it.

