Miracolo grazie all'intercessione del Beato Carlo Acutis: giovane papà guarisce dal cancro (Di sabato 12 ottobre 2024) Piovono grazie per intercessione del Beato Carlo Acutis: un giovane papà inspiegabilmente guarisce da un cancro, dopo che la sua famiglia ha pregato il futuro santo. Sempre più venerato in tutto il mondo, il Beato Carlo Acutis arriva al cuore di molti e la sua intercessione si rivela davvero potente. Dal Messico arriva la storia L'articolo Miracolo grazie all'intercessione del Beato Carlo Acutis: giovane papà guarisce dal cancro proviene da La Luce di Maria.

