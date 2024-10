Malore mentre si trova al lavoro | operaio pontino ricoverato in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un grave incidente sulquello avvenuto ieri a Cisterna. Un trattorista è statoin codice rosso presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo aver accusato unera alla guida di un mezzo agricolo.alla Guida e Scontro nel Piazzale L’era impegnato nella movimentazione di mezzi all’interno di un’azienda situata in via Nettuno.stava effettuando una manovra in retromarcia, l’uomo ha avvertito unimprovviso, perdendo il controllo del trattore. Questo ha causato una collisione con un altro mezzo presente nel piazzale dell’azienda. La situazione è subito apparsa critica, generando preoccupazione tra i colleghi presenti che non hanno esitato a chiamare i soccorsi. Intervento Immediato dei Soccorsi In risposta all’allarme, sul luogo sono intervenuti rapidamente un’ambulanza del 118 e la Polizia Locale.