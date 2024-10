Ilrestodelcarlino.it - Incidente nel Bolognese, muore motociclista di 25 anni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sant’Agata (Bologna), 11 ottobre 2024 – Un giovaneè morto in serata a Sant’Agata. La vittima è un 25enne, residente in provincia di Venezia. Secondo prime informazioni la tragedia si è verificata intorno alle 19 sulla Provinciale 255 che in quel tratto si chiama via Modena. Secondo quanto si è potuto apprendere, ilera in sella alla sua moto, una Cagiva 650, quando, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri di Sant’Agata intervenuti sul luogo dell’, si è scontrato frontalmente, dopo la rotonda in direzione di Nonantola (Modena), contro un’automobile, una Opel Astra condotta da un uomo di 37residente a San Giovin Persiceto. Nel violento impatto entrambi i mezzi sono finiti fuori strada in un campo. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi.