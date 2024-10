Hockey, è il giorno dell'Azzurra: debutto in A1 contro i campioni d'Italia (Di sabato 12 ottobre 2024) Il giorno dell'Azzurra Hoceky. Questa sera, sabato 12 ottobre alle 20.45, al pala Dal Lago si alza il sipario sulla serie A1 di Hockey per la formazione novarese che ha conquistato sul campo la promozione. Più della metà della rosa rinnovata, sempre con capitan Matteo Brusa e alla guida Sergi Novaratoday.it - Hockey, è il giorno dell'Azzurra: debutto in A1 contro i campioni d'Italia Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) IlHoceky. Questa sera, sabato 12 ottobre alle 20.45, al pala Dal Lago si alza il sipario sulla serie A1 diper la formazione novarese che ha conquistato sul campo la promozione. Piùa metàa rosa rinnovata, sempre con capitan Matteo Brusa e alla guida Sergi

