Ilrestodelcarlino.it - Vicenza, esame di guida finisce nella violenza: insulti e schiaffi all’istruttore

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Preghiere,, calci all’automobile e un’aggressione vera e propria con spintoni e: tutto questo è successo durante undella patente a. Il protagonista è un ragazzo di 25 anni originario del Mali, che dopo non aver preso bene la bocciatura ha dato in escandescenza con l’istruttore. L’è durato ben poco: dopo una serie di preghiere religiose da parte del giovane prima di salire sul veicolo, la marcia è cominciata male senza controllare l’allacciamento delle cinture di sicurezza dei passeggeri, nonostante la spia luminosa sul cruscotto. Quindi, dopo appena un paio di metri, l’esaminatore ha deciso di bocciare il 25enne, ritenendolo non ancora idoneo alla. Da qui ha avuto inizio l’aggressione.