Lukaku da NBA la doppia doppia di gol e assist lo fa volare perché è tra i migliori del secolo

Romelucome nell’NBA, arriva lacifra sia per gol che per: un dato particolare lo inserisce nella top 10 delRomelusta vivendo una stagione importante in Serie A in termini di bonus. Con la maglia della Napoli, il gigante belga ha raggiunto un traguardo che lo proietta tra i grandi del calcio italiano:cifra sia in gol che in.Ma cosa rende questo dato così speciale? A mostrarcelo è Transfermarkt, che ci rende più chiaroi numeri del belga non sono solo d’impatto per la stagione in corso, ma anche a livello complessivo. Big Rom non ha solamente superato Maradona per i gol in Serie A, ma è riuscito anche ad entrare in una speciale classifica che riguarda l’intero XXIcifra di gol e: l’impresa in Serie ASegnare e far segnare: sembra semplice, ma è una combinazione che richiede talento, visione di gioco e una fame di vittoria che non si spegne con gli anni.