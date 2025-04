Secoloditalia.it - Meloni: “L’agroalimentare è il pilastro della nostra economia”. E nella notte sente von der Leyen prima di volare negli Usa (video)

Eccellenza italiana e made in Italy al centro delmessaggio rivolto l’Assemblea Generale del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padanopremier Giorgia. Registrato a poche ore dall’incontro alla Casa Bianca con Donald Trump. Trasferta impegnativa, sotto i riflettori mondiali, (in nottata ha sentito telefonicamente Ursula von der) che non le ha impedito di concentrarsi suldell’italiana. “Con quasi 70 miliardi di euro, è una delle voci più significative del nostro export. E ha un impatto ovviamente rilevante non solo sul Pil ma anche sull’immagine globale dell’Italia. Perché i nostri prodotti raccontano chi siamo, laidentità. Raccontano lavocazione produttiva ma anche l’unicità di un patrimonio che è invidiato e apprezzato in tutto il mondo”.