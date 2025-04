Sololaroma.it - Roma a Trigoria dopo il giorno di riposo: problema per Nelsson, Pellegrini in gruppo

Ritornare a conquistare i tre punti per riprendere la marciai due pareggi consecutivi contro Juventus e Lazio. Laha un unico obiettivo in vista della sfida con il Verona e non potrà fallirlo per sperare ancora nella Champions League in attesa dei cruciali scontri diretti con Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan, in cui si dovrà invertire la rotta rispetto ai pochi punti conquistati nei big match.Prima di concentrarsi però su quello che accadrà nelle prossime settimane, il focus dovrà essere totalmente sul Verona, che è imbattuto da quattro giornate e che vorrà continuare questa striscia positiva. Nonostante un avversario in salute, la formazione di Claudio Ranieri non potrà fare passi falsi: troppo importante portare a casa la vittoria, sperando anche in risultati positivi dagli altri campi, soprattutto nei match tra Bologna ed Inter e Milan-Atalanta.