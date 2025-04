Ilgiorno.it - Andrea Sempio in caserma: gli prendono le impronte con l’inchiostro. La tecnica del laser non ha funzionato

Pavia, 16 aprile 2025 – Nuova “incombenza” per, il trentasettenne indagato con l’accusa di omicidio volontario in concorso nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007. L’uomo, accompagnato dalla sua avvocata Angela Taccia, si è presentato spontaneamente nelladei carabinieri di Milano per farsi prendere lecon un'altra, quella “tradizionale” del. La procedura effettuata con illo scorso 4 marzo, infatti, non sarebbe andata in porto nella maniera corretta, a quanto si è potuto sapere.Le dichiarazioni, all’uscita dalla, si è soffermato per qualche momento con i giornalisti, che non hanno rinunciato a fargli qualche domande. “Sto imparando un sacco di metodi nuovi – ha detto – Mi sento bene.