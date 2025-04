Ilaria Sula parla il ragazzo di Tinder Così usando mie foto Mark Samson ha provato a incastrarmi

Leggi su Open.online

Prima l’omicidio della ex fidanzata. Poi l’occultamento del cadavere, che è solo l’inizio della dissimulazione messa in atto dal reo confessoper allontanare da sé ogni sospetto. Le storie scritte dal profilo Instagram della 22enne, i messaggi con la famiglia di lei e con le amiche, in cui si fingeva la studentessa della Sapienza. Fino alla costruzione di una storia parallela, completamente inventata, secondo cui – comescrive dal cellulare dialla sua migliore amica Maria Sofia – la giovane sarebbe andata via «verso Napoli» con unappena conosciuto sulla app di incontri. Con annessaa torso nudo.Il racconto dele le domande delle amiche: Io non avevo mai sentito neanche la voce di»«Quando le amiche dimi hanno scritto, chiedendomi se fossi insieme a lei, mi sono agitato», ha raccontato il giovane a Repubblica.