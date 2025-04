Amica.it - Dior a Kyoto: i look delle star in front row (da copiare subito)

Nel cuore di, tra la magia dei ciliegi in fiore e l’eleganza secolare del tempio Toji,ha presentato la collezione Fall 2025 con uno show che ha unito couture, arte e spiritualità. Una sfilata immersa nella tradizione giapponese, dove la moda si è fatta linguaggio universale, capace di dialogare con la cultura e l’architettura millenaria del luogo. In prima fila, un parterre diinternazionali ha interpretato con stile l’eleganza silenziosa della maison: da Lily James a Deva Cassel, passando per Anna Sawai e Riko Nagase: tutte conche coniugano ispirazioni d’Oriente con lo charm d’Occidente.Il giardino segreto diMaria Grazia Chiuri prosegue il suo viaggio nella storia del costume e, per questa stagione, riflette su ciò che determina le abitudini vestimentarieculture del mondo.