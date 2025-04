Bubinoblog - LA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI1: STAFFETTA TRA MARA VENIER E NUNZIA DE GIROLAMO?

va alla grande ma può sempre fare meglio. Se alle 14 l’appuntamento cone la sua intramontabile “In” non è in discussione, la seconda parte delfestivo ha qualche problema.Attualmente dalle 17.20 fino alla partenza de “L’Eredità” il pubblico viene intrattenuto dal talk show “Da Noi a Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini che di recente ha stupito in positivo al “GialappaShow“.Secondo Dagospia, ma non è il primo anno che la giornalista viene data in uscita per poi venire riconfermata,Desarebbe in pole position per una nuova trasmissione al posto del talk della Fialdini.La conduttrice di “Ciao Maschio” è data in lizza anche per “Sabato in Diretta“, spin-off di poco successo della Vita in Diretta condotto da Emma D’Aquino. E magari riunire i due talk in un unico titolo.