Lettera43.it - Corriere della Sera, Luciano Ferraro nuovo vicedirettore operativo

sarà ildel. Il giornalista assumerà ilruolo dal primo maggio, lasciando l’incarico di caporedattore centrale. La nomina è inserita all’interno di diversi cambi di incarichi che faranno variare la composizioneredazione del quotidiano. IlDaniele Manca, come spiegato da Prima comunicazione, rafforzerà il proprio impegno alla guida dell’area Economia. Inoltre Fausto Brambilla sarà ilcaporedattore centrale al fianco di Mario Porqueddu e Marco Ascione, che entrerà nel coordinamento centrale lasciando il settore politico. Stesso ruolo anche per Mario Garofalo, responsabile dell’integrazione tra carta e web e del coordinamento dei lavori legati all’intelligenza artificiale. Infine Maria Serena Natale sarà alla guida delle attività editoriali con l’obiettivo di aumentare gli abbonati digitali e Alessandro Balistri guiderà il settore Politico come caporedattore.