A Pasqua saranno aperti i luoghi della cultura della direzione dei musei della Toscana

Arezzo, 16 aprile 2025 – Adei. Ad Arezzo al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna, dopo la recente acquisizione da parte del Ministero, è esposta la grande pala raffigurante il ''Battesimo di Cristo'' del pittore casentinese Francesco Morandini, detto il Poppi (Poppi, 1544- Firenze, 1597). La grande tavola, dipinta a olio, che fu commissionata dal Ricasoli per la propria villa di Bracciano, sita a Panzano in Chianti, unisce la tipica funzione didascalica delle opere dipost-conciliare alla preziosità, alla raffinatezza e all'attenzione naturalisticagrande tradizione fiorentina di metà Cinquecento. Il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate ha rapertola prima porzione del Parco dell'Anfiteatro con ingressoda via Margaritone.