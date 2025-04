Ilrestodelcarlino.it - Sfregiato al volto dopo una lite a Cesena, presi gli aggressori del 15enne bolognese

, 16 aprile 2025 – Sono stati individuati e fermati dai carabinieri dii due giovanissimi che hanno aggredito e ferito alcon un coltello un quindicenne ospite del convitto annesso all'istituto di Agraria di(il ragazzo di originefrequenta però l'Itaer di Forlì).Si tratta di due minorenni italiani, uno di origine straniera, che hanno avuto un litigio, pare per questioni di droga, con ilfinito in ospedale con una lieve ferita ale alla mano, usata per difendersi dal fendente.I fatti si sono svolti verso le 18 di martedì sera, quando la vittima dell'aggressione si è confrontata rudemente con il giovane dal quale, nei giorni precedenti, aveva acquistato un piccolo quantitativo di droga leggera, da lui ritenuta di pessima qualità.Il giovane spacciatore, sentendosi minacciato, ha chiamato in soccorso un gruppo di amici, tra i quali ilche ha armato di un coltello da cucina ha menato un fendente aldello studente.