Tgcom24.mediaset.it - Morta in un dirupo a Ischia nel 2024, "fu un femminicidio"

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Lo scorso 13 luglio Marta Maria Ohryzko si era allontanata dopo l'ennesimo litigio col compagno. Poi, a seguito di una caduta, finì in un, con la caviglia fratturata. Lo chiamò per chiedergli aiuto. Lui la raggiunse, ma non per prestarle soccorso. Secondo la ricostruzione della procura, prima le tirò un pugno e poi la uccise, soffocandola. Tappandole la bocca e il naso con la mano destra. E per questo, ora, Ilia Batrakov è accusato di omicidio doloso pluriaggravato. L'uomo, già detenuto nel carcere di Poggioreale, era stato arrestato, pochi giorni dopo la morte di Maria, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il 40enne - secondo le indagini - l'aveva già picchiata diverse volte e minacciata con un coltello. Arrivando, persino, a bruciarle varie parti del corpo. Durante gli interrogatori, all'epoca dei fatti, dichiarò che i litigi con la compagna derivavano dal fatto che la 32enne fosse spesso ubriaca.