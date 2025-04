Laprimapagina.it - Per Londra la definizione legale di donna non include le donne transgender

Leggi su Laprimapagina.it

È una sentenza destinata a segnare un punto di svolta nel dibattito sui diritti e sull’identità di genere nel Regno Unito — e non solo. La mattina del 16 aprile 2025, la Corte Suprema britannica ha emesso una decisione che sta già facendo discutere profondamente l’opinione pubblica: i cinque giudici supremi del Regno Unito, in una sentenza unanime, hanno stabilito che ladi “”, ai sensi dell’Equality Act del 2010, si riferisce esclusivamente a chi è nata biologicamente femmina, escludendo quindi dalla tutela specifica di genere le, anche se in possesso di un certificato di riconoscimento di genere.La decisione, che ha immediatamente sollevato un acceso dibattito tra attivisti, giuristi e politici, nasce da un ricorso contro una precedente interpretazione della legge da parte dei giudici scozzesi, che avevano invece accolto una visione più inclusiva.