Ricolfi affonda la sinistra del antifascismo Così non vincerà mai

Ricolfi affonda la sinistra dell'antifascismo: "Così non vincerà mai"

«Il fatto di sottoscrivere acriticamente le cause degli immigrati ee minoranze sessuali conferisce allo schieramento progressista un grave handicap elettorale, non solo in Italia. Negli Stati Uniti questa scelta autolesionistica ha decretato la sconfitta dei Democratici e il trionfo di Trump. In Francia ha condotto il Front National di Marine Le Pen a diventare il primo partito. E da pochi giorni, grazie a un sondaggio Ipsos, sappiamo che anche in Germania il primo partito è un partito radicale di destra, l'AfD (Alternative für Deutschland) di Alice Weidel. È la tesi del mio ultimo libro (Il follemente corretto, Nave di Teseo)». A dirlo il sociologo e presidentea Fondazione David Hume Luca. Si avvicina il 25 aprile e la, ancora una volta, parla di liberazione dai fascisti.