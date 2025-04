Quotidiano.net - Adidas 3 Stripes Tracksuit: la tuta che metterai in ogni occasione, oggi in super sconto

combina stile e praticità con la sua iconicaFrench Terry, disponibilea un prezzo competitivo di soli 45,95€, IVA inclusa su Amazon. Si tratta di un capo che unisce il design distintivo del brand tedesco alla qualità dei materiali, ideale per chi cerca un outfit sportivo e confortevole, senza rinunciare all'eleganza. Prendilo adesso inDesign intramontabile e comfort assicuratoIl modello proposto si distingue per le caratteristiche tre strisce laterali, simbolo inconfondibile di, che decorano sia la giacca che i pantaloni. Realizzata in tessuto French Terry, questagarantisce una sensazione di morbidezza e traspirabilità, adatta a tutte le stagioni. Disponibile nella taglia XL e in un elegante blu scuro, è pensata per soddisfare sia gli appassionati di fitness che gli amanti dello streetwear casual.