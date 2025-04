Internews24.com - Infortunio Walker, salta Inter Milan? Ecco cosa filtra sulle condizioni del difensore

di Redazione? Gli ultimi aggiornamentidelinglese in vista della semifinale di Coppa ItaliaCome riferito da Tuttosport, in casac’è grande attenzione anche alledi Kyle. Il terzino inglese si era infatti procurato una frattura del gomito destro per cui era stata necessaria un’operazione chirurgica. In virtù di ciò è stato indisponibile per la gara poi vinta dai rossoneri 0-4 ad Udine. Il giocatore ha messo nel mirino la sfida di Coppa Italia contro l’del prossimo 23 aprile; appuntamento al quale l’inglese non vorrebbe fare a meno.In questo senso i prossimi giorni saranno decisivi: in ogni caso, se dovessere la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà nuovamente a disposizione di Conceicao tra la gara col Venezia e quella col Genoa.