Londra, Tom Hardy sul red carpet alla premiere di "Havoc" con il cast

, 16 apr. (askanews) -per il film "" di Gareth Evans targato Netflix con protagonista Tom, in arrivo dal 25 aprile.L'attore ha sfilato sul tappeto rosso con il resto del, tra cui Yann Yann Yeo, Jim Caesar, Luis Guzman, Michelle Waterson, Sunny Pang, Xelia Mendes-Jones, Narges Rashidi, Quelin Sepulveda e Justin Cornwell.Fan impazziti per l'attore britannico, che ha anche posato davanti ad una finta auto della polizia distrutta. Nel film interpreta un detective disilluso che dopo un traffico di droga andato storto, deve aprirsi un varco nel mondo della criminalità per salvare il figlio di un politico, finendo per portareluce una fitta rete di corruzione e complotti che attanagliano l'intera città.