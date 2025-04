Fondazione Cr Firenze 81milioni di euro i congtributi per la solidarietà

Lanazione.it - Fondazione Cr Firenze, 8,1milioni di euro i congtributi per la solidarietà

Arezzo, 16 aprile 2025 –CRaumenta il suo supporto a favore delle realtà sul territorio che si occupano di welfare, disabilità, anziani, donne e minori: salgono a oltre 8,1 milioni dii contributi approvati in questi primi mesi dell'anno dal Consiglio di Amministrazione (erano stati 7,9 lo scorsoanno). Saranno 267 i soggetti non profit a beneficiaredel supporto dell'ente, 40 in più rispetto allo scorsoanno, con sede nella Città Metropolitana di,e nelle province di Arezzo e Grosseto. Si tratta di realtà del territorio in prima linea nell'assistenza alle persone più fragili che hannopresentato richiesta di sostegno per progetti specifici oanche semplicemente per garantire la continuità dei propri servizi. ''Con questi contributi - afferma Bernabò Bocca, presidente diCR– confermiamo il nostro forte impegno a favore delle categorie più fragili.