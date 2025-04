Anticipazionitv.it - The Couple, nasce la prima coppia? I sospetti e le rivelazioni

Il reality The, condotto da Ilary Blasi, continua a sorprendere il pubblico con dinamiche sentimentali inaspettate. Tra flirt mai davvero sbocciati e cotte sussurrate, i concorrenti iniziano a mostrare emozioni che superano il semplice gioco. Tra loro, Giorgia Villa e Danilo Mileto si stanno facendo notare per i loro recenti comportamenti, che stanno alimentando le voci su possibili coinvolgimenti sentimentali extra-.The: Danilo Mileto affascinato da Thais WiggersDanilo Mileto, noto per la sua spontaneità e il fascino da bel pugliese, ha confessato di non rimanere indifferente alla bellezza di Thais Wiggers. La modella, nonostante sia felicemente fidanzata, ha ammesso di sentirsi lusingata dalle attenzioni di Danilo. Tuttavia, ha voluto mettere in chiaro che il suo cuore appartiene al compagno e che tra lei e Danilo non potrà mai esserci nulla di più di un’amichevole simpatia.