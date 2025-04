Notizie.com - Aggredisce il medico con la stampella, l’assurdo episodio in provincia di Napoli: cos’è accaduto in ospedale

Non era “soddisfatto” della visita che unstava effettuando, per cui ha cominciato a colpire ripetutamente il dottore con la propriailcon laindiin(CANVA FOTO) – Notizie.comL’incredibile vicenda riguardante un nuovodi aggressione al personale sanitario è avvenuta presso l’San Leonardo di Castellammare di Stabia, indi, poche ore fa.Il responsabile è stato bloccato e arrestato dai carabinieri nel frattempo sopraggiunti al nosocomio. La struttura ospedaliera stabiese non è nuova a simili episodi. Nel gennaio del 2024 creò scalpore in tutto il Paese l’aggressione nei confronti di due infermiere, di cui una colpita con un pugno al volto. L’di oggi, invece, è avvenuto nel reparto di Ortopedia.