Lite fra fidanzati un arresto ed una denuncia della Polizia di Stato

Tarantini Time QuotidianoLadiha arreun uomo di 35 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale.Il personale del Commissariato di Martina Franca è intervenuto in quel centro storico dove era stata segnalata una violenta aggressione ad una giovane donna che per sfuggire all’ira del suo fidanzato sarebbe riuscita a trovare riparo in un’abitazione sita al piano terra.I poliziotti arrivati in pochi minuti sul posto hanno individuato la vittima che aveva ancora il volto insanguinato ed il suo presunto aggressore – un noto pregiudicato di 35 anni – che incuranteloro presenza ha continuato nella sua violenta condotta.Il 35enne, visibilmente agitato, si sarebbe mostrato sin da subito insofferente all’intervento delle Forze dell’Ordine tanto da opporre una concreta resistenza ai due poliziotti che erano intervenuti per bloccare l’aggressione.