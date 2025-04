Sport.quotidiano.net - Chi è Sara Curtis: l’astro del nuoto che macina record. I genitori, le Olimpiadi e il futuro da psicologa

Roma, 16 aprile 2025 -non si ferma più. Nei giorni in cui ilitaliano scopre l'astro nascente della 14enne Alessandra Mao, la più esperta (si fa per dire) piemontese nella cornice degli assoluti primaverili di Riccione supera prima una certa Federica Pellegrini nei 100 stile libero (53"01) e poi migliora addirittura se stessa nei 50 stile libero (24"52).Chi èClasse 2006 nata a Savigliano da padre italiano, Enzo, e mamma, nigeriana, Helen, e allenata da Thomas Maggiora,alterna la piscina allo studio, in mezzo alla campagna in quel di Genola, dove sta preparando la maturità con il sogno di diventare poi una. Strappare unfirmato dalla Divina che durava dal 2016 significa guadagnarsi gli onori della ribalta delitaliano (e non solo), ma la specialista di stile libero e dorso non è esattamente un nome inedito nel circuito.