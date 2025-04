Quotidiano.net - Papa Francesco ha incontrato vertici e personale del Policlinico Gemelli: “Quando comandano le donne le cose vanno”

Città del Vaticano,16 aprile 2025 - Stamane, in via di miglioramento, ha voluto incontrare ie ildelche lo ha avuto in cura. Rivolgendosi in particolare alla rettrice dell'Università Cattolica, Elena Beccalli, il Pontefice ha detto: "Grazie. E grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a lei, che è così forte:lele".In totale circa 70 persone hanno assistito Bergoglio durante i giorni del ricovero il mese scorso: "Grazie a tutti voi prego per voi, e per favore fatelo per me. Grazie". E ha aggiunto: "Grazie per il servizio in ospedale, molto buono, continuate così!".Durante l'incontro il presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Daniele Franco, ha invitato ila tornare al"ma non come paziente, ma per visitare i nostri malati, soprattutto quelli che stanno meno bene.