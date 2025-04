Ilfattoquotidiano.it - Jobs Act, la Consulta ha già ampliato la tutela reintegratoria: cosa accadrà col referendum?

di Adriano Cirillo*Il D.Lgs. 23/2015 (parte del cosiddettoAct) aveva sottratto ladell’art. 18 Statuto dei lavoratori agli assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, prevedendo in caso di licenziamento dichiarato illegittimo per assenza di giusta causa o di giustificato motivo una monetizzazione “a tutele crescenti” in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, creando in tal modo due trattamenti differenti in caso di licenziamento in ragione della data di assunzione.La Corte costituzionale è intervenuta di recente con due sentenze in materia di licenziamenti illegittimi, modificando in modo significativo le tutele per i lavoratori a cui si applica il cosiddettoAct. In tale contesto si colloca anche ilabrogativo del D.Lgs. n. 23/2015 dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale.