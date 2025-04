Anteprima24.it - Ecoreati: il caso Irpinia, seconda provincia in Italia per illegalità

Tempo di lettura: 3 minutiTorna sotto i riflettori il tema dell’ambientale in, con la pubblicazione del primo “Rapporto Ecomafia in terra Irpina”, presentato oggi da Legambiente e Libera in una conferenza stampa ad Avellino.La criminalità ambientale registra numeri da record per ladi Avellino: 1.203 reati ambientali accertati grazie al lavoro delle forze dell’ordine nel solo 2023, pari al 3,38% del totale nazionale, collocando il territorio al secondo posto inper numero assoluto di, subito dopo ladi Napoli.Il fenomeno colpisce in modo particolare i settori del ciclo dei rifiuti, con 763 reati accertati (primo posto nella classifica nazionale), e quello del cemento, con 349 reati (secondo posto). Seguono gli illeciti legati ai reati contro gli animali e agli incendi boschivi e di vegetazione.